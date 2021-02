Covid-19 : vaccination volontaire !

NON ! Le vaccin n'est pas obligatoire. Le choix est volontaire. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, Dr Guy-Patrick Obiang-Ndong, lors de sa conférence de presse de lundi. Levant ainsi l'équivoque sur le débat entretenu autour du plan vaccinal à venir. Comme ailleurs, le vaccin ne sera donc pas obligatoire au Gabon.

“Les personnes qui voudront se faire vacciner le feront de manière volontaire et avec consentement éclairé. Nous n'obligerons personne à être vacciné”, a indiqué le membre du gouvernement. S'il y a des inquiétudes quant au choix des vaccins, c'est sans doute l'ensemble des éventuels effets secondaires qui sont redoutés par plus d'un. À ce propos, le ministre rassure : “Les équipes sont en train de travailler pour mettre en place un système de pharmacovigilance pour qu'après la vaccination, toutes les personnes qui, si jamais présentent des effets indésirables, puissent le signaler très rapidement et pouvoir être pris en charge”. Il précise que cette stratégie voulue par les autorités est la même sous d'autres cieux où le plan vaccinal répond à un triptyque : "volontariat, consentement éclairé et pharmacovigilance".