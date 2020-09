Covid-19 : une riposte graduée

En juin, 11 structures sont répertoriées (le Woleu-Ntem et l'Ogooué-Maritime s'ajoutant à la liste) et, en septembre, le Copil peut déclarer que 15 laboratoires ont été installés sur l'ensemble du territoire. L'Estuaire disposant de sept unités de dépistage.

Le Copil a annoncé que de nouveaux laboratoires vont bientôt être installés à Moanda, Bitam, Kango, Lambaréné et Franceville. Une manière de combler un vide pour les trois premières localités et renforcer le dispositif de riposte pour les deux dernières. Cette perspective s'explique par une volonté d'intensifier la surveillance épidémiologique aux portes d'entrée (terre, mer et air).