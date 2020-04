Covid-19 : Une progression préoccupante au Gabon

Difficile de revenir sur une maladie aussi menaçante et qui touche déjà autant de familles au Gabon, mais il est nécessaire, au regard de l'explosion des cas, de faire un décompte. Lors de sa conférence de presse quotidienne, le porte-parole du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus, le Dr Guy-Patrick Obiang, a annoncé mardi que 18 personnes, au total, ont déjà été testées positives au Coronavirus (dont un décès).

Le Gabon, alors que le reste du monde lutte déjà contre cet ennemi invisible, déclare son premier cas le 12 mars (comme la Côte d'Ivoire et le Ghana qui font état de leur premier cas le jour même). Il s'agit d'un jeune homme de nationalité gabonaise, qui a séjourné en France et qui travaille à la Gabon Oil Company (GOC). Une fois l'information rendue publique, ce lieu est désinfecté et son personnel rassuré sur la suite à donner à cette histoire. On aurait espéré en rester là, mais la situation va vite dégénérer.