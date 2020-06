Covid-19 : une nouvelle vague de contaminations en Chine

Les États-Unis, quant à eux, comptabilisent au total 125 804 morts et 2 510 281 cas de Covid-19. Selon l'institut John Hopkin, le nombre de décès recensés dimanche 28 juin 2020 était de 265 morts en 24 h. Le chiffre quotidien des nouvelles contaminations enregistrées aux États-Unis se situe, ces derniers jours, au-dessus des 30 000, alors que ce chiffre était retombé à environ 20 000 le mois dernier.

Le dernier bilan communiqué au Royaume-Uni faisait état, dimanche, de 36 morts de plus en 24 heures (contre 186 la veille). Au total, le pays recense 43 550 morts depuis le début de l'épidémie pour plus de 311 151 cas positifs.

Loin d'être épargné, le continent africain comptabilise 315 410 cas et 8 334 décès, selon le décompte du 25 juin du Centre africain de prévention des maladies de l'Union africaine (UA). L'Afrique du Sud reste la plus touchée devant l'Égypte et le Nigeria. Le pays ''Arc-en-Ciel'', qui effectue le plus de tests de dépistage, a franchi le cap des 100 000 cas recensés pour près de 2 000 morts.