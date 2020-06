Covid-19 : une accélération de la propagation loin d'être maîtrisée

La courbe de propagation du Covid-19 au Gabon devient chaque jour plus préoccupante. Les derniers chiffres annoncés par le Copil (Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon) consacrent cette préoccupation, avec un total de 2 649 cas recensés.

Ce chiffre de lundi présente une augmentation en deux jours de 137 nouveaux cas testés positifs, d'autant que le vendredi, selon le Copil, l'Estuaire, qui avait connu ce jour-là 107 nouveaux cas, avait 2 512 cas. Ce différentiel témoigne de la progression fulgurante de la maladie au Gabon, et notamment dans la province de l'Estuaire qui fait, pourtant, l'objet d'une attention accrue, en raison de sa population, des mouvements de celle-ci, des infrastructures hospitalières présentes, des moyens logistiques, des stratégies de communication plus répandues.

Pourquoi tous ces efforts scientifiques et matériels ne débouchent-ils pas sur les résultats escomptés, à savoir une réduction drastique de la contamination ? La réponse est à rechercher dans les comportements et attitudes de défiance des populations vis-à-vis des mesures barrières, mais aussi, comme l'a déploré le Copil, leur propension à "une consommation de plus en plus importante de décoctions par certains compatriotes".