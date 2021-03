Covid-19 : un an de doute, de sacrifice et d'espoir

S'IL est inutile de faire une chronologie que tout le monde connaît parfaitement, il est cependant possible de rappeler les grands événements qui ont marqué cette lutte contre un virus qui a changé bien des habitudes.

Premiers contacts : Alors que le monde fait déjà face au Covid-19, l'Afrique, notamment le Gabon est encore épargné jusqu'au début de l'année 2020. Il faut attendre le 14 février pour que le ministère égyptien de la Santé annonce le premier cas impliquant un ressortissant chinois dans le pays à l'aéroport international du Caire. C'est normal que les Gabonais manifestent leurs inquiétudes sur la vague de voyageurs qui ne faiblit pas et leurs 93 ressortissants (diplomates, étudiants, etc) qui se trouvent coincés à Wuhan (épicentre de l'épidémie). Le 7 février, le ministre de la Santé d'alors, Max Limoukou, annonce qu'aucun cas n'est à relever en leur sein. Il faut attendre le 12 mars pour que le Copil fasse part du premier cas au Gabon. Et tout s'enchaîne. Le 29 mars, 7 cas et un décès sont recensés (des cas importés, ndlr).