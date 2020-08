Covid-19 : un cinquième mois un peu plus serein

C'est la principale donnée mise en avant depuis plusieurs semaines : les cas de contamination au Covid-19 ne cessent de diminuer. Au point que le Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon a seulement annoncé, lundi passé, 88 nouveaux citoyens touchés par le coronavirus en deux jours de tests. Pour les autorités, cela est une victoire. Pour la population, une raison de relâcher sa vigilance face un virus très sournois, toujours présent.

Dès cet instant, la courbe est devenue descendante. Mais pour obtenir ce résultat, le chemin a été long et difficile. Pour rappel, le premier contact du Gabon avec le Covid-19 et les premières frayeurs ressenties par la population sont survenus lorsque les Gabonais étudiant en Chine ont été en première ligne. Ainsi, les parents de ces derniers ont été reçus le mardi 11 février par l'ancien Premier ministre, qui leur avait indiqué les mesures de sécurité prises par le gouvernement pour garantir la sécurité de leurs enfants restés à Wuhan, épicentre de la pandémie en Chine. À ce moment-là, on comptait, au lundi 10 février, 1100 morts en Chine continentale et plus de 40 000 personnes infectées dans ce pays.