Covid-19 : Six de plus

Le porte-parole du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus, Guy-Patrick Obiang Ndong, a annoncé hier six nouveaux cas récemment testés positifs au coronavirus. Parmi eux se trouve un enfant de 10 ans.

Selon le porte-parole, qui revenait sur le possible mode de contamination, trois cas ont été touchés par des contacts communautaires (de toute évidence par les premiers cas recensés, a-t-il précisé), une dame serait tombée malade en recevant un parent qui semble ignorer sa contagion et est toujours recherché. Les deux autres personnes reviennent d'un séjour en France en mars. Avec ces six cas supplémentaires, ce sont trente personnes qui sont testées positives au Covid-19 au Gabon depuis le 12 mars passé.

"S'agissant de la prise en charge, quatre patients, au regard de leurs lésions pulmonaires, sont traités avec de l’hydroxychloroquine en association avec l'azithromycine", a expliqué M. Obiang Ndong. Le Centre hospitalier universitaire de Libreville est venu s'ajouter à l'Hôpital militaire d'Akanda pour la prise en charge des cas répertoriés. "Actuellement, deux personnes testées positives et deux cas suspects sont hospitalisés au CHUL", indique M. Obiang Ndong.

Hors de Libreville, seule la ville de Bitam compte un cas positif au Coronavirus.



Serge A. MOUSSADJI



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société