Covid-19 : quand les chiffres alarment un peu

Tout le monde est d'accord sur le fait que juillet a enregistré une baisse des contaminations. En effet, du 1er au 22 juillet, les chiffres ont certes oscillé entre 71 et 194 cas testés positifs. Mais, ils sont globalement restés à moins de 100 personnes positives par jour. Ce sont finalement les dates des 24 et 27 juillet qui ont poussé les journalistes à se demander si le Gabon n'amorçait pas un rebond de l'épidémie tant redouté. Une question qui était loin d'être une affirmation.

Au regard de ce tableau, on se rend compte que depuis le 6 juillet, le nombre de prélèvements est quasiment constant. Mais, les données changent et indiquent les 24 et 27 juillet une grosse hausse des cas. Ce qui, sur la période mentionnée, alarme un peu. C'est évidemment inquiétant quand on se remémore le choc généré par le coronavirus.