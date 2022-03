Covid-19 : à quand la levée du couvre-feu ?

La population piaffe d'impatience. Elle attend toujours que le gouvernement, par le biais du ministère de l'Intérieur, lève enfin ce couvre-feu tant décrié et présenté par de nombreux compatriotes comme un moyen de restreindre les libertés individuelles. Pour mémoire, le 16 février dernier, en répondant aux députés à l’Assemblée nationale, tout en évoquant la raison d’être encore de certaines mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19, alors que les cas positifs sont en chute libre, Lambert-Noël Matha avait indiqué que l'on pourrait bientôt assister "soit à un nouvel assouplissement notable, soit à sa levée définitive". Il est impossible de ne pas voir que la baisse des contaminations liées au coronavirus est effective. Le Copil a ainsi enregistré 22 (du 18 au 20 février), puis 14 (du 23 au 24 février), enfin 9 nouveaux cas positifs (25 et 27 février passés) ces dernières semaines au Gabon. Ces 9 nouvelles contaminations ont été relevées grâce aux 1 729 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0.5 %.

À cela s'ajoute une personne hospitalisée dont zéro réanimation, 406 nouvelles guérisons et aucun nouveau décès. Avec de telles données, de plus en plus de monde se demande quelles sont les raisons qui motivent le gouvernement à conserver des mesures restrictives comme le couvre-feu instauré en mars 2020. Et les récentes informations venant du Congo Brazzaville et de la République démocratique du Congo (RDC) vont apporter de l'eau au moulin des partisans de la levée pure et simple du couvre-feu. Devant la régression de l'épidémie de Covid-19 sur leur territoire, les gouvernements de ces pays ont respectivement décidé le lundi 28 février écoulé et le 14 février 2022 de le suspendre. Ils viennent de rejoindre la liste des pays comme l'Afrique du Sud. Ce dernier, en décembre 2021, alors qu'il était confronté au variant Omicron, avait mis un terme à cette mesure. Avec autant d'exemples, les Gabonais attendent aussi leur tour.

S.A.M.

Libreville/Gabon