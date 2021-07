Covid-19 : prévenir une potentielle 3ème vague

Face à la recrudescence de la pandémie de la Covid19 dans le monde, en raison du au variant delta, le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong a présidé ce mardi 26 juillet 2021, une importante réunion.

Celle-ci s'est déroulée en présence du responsable de la commission technique et l’ensemble des responsables des différentes sous-commissions du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte de l’épidémie à coronavirus (Copil-Coronavirus).

Au cours de cette séance de travail, le ministre a rappelé aux différents acteurs de la riposte, "l’impérieuse nécessité de se remobiliser et de redoubler de vigilance afin de parer à toute éventualité d’une troisième vague dans notre pays"

À cet effet, le membre du gouvernement a invité ces derniers à consolider les acquis des premières et secondes vagues tout en

réitérant la disponibilité des plus hautes autorités du pays en tête desquelles, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, à ne ménager aucun effort pour la sécurité des populations.

Tenant compte de cette situation et pour une riposte efficace face à la dangerosité de ce variant, l’assistance a préconisé un certain nombre d’actions dont le renforcement de la surveillance communautaire avec l’implication des acteurs de la société civile.

Il s'agit de l’obligation à effectuer le test de dépistage dans les grandes portes d’entrées du pays (zones frontalières) notamment à Bitam, l’application du dispositif de contrôle au niveau de l’aéroport international de Port-Gentil pour les voyageurs internationaux en provenance de Pointe-Noire (République du Congo), le renforcement du contrôle des voyageurs internationaux par les équipes de la Brigade mixte et l’application par le Copil-Coronavirus du protocole sanitaire mondiale à l’endroit des voyageurs internationaux.

Selon les prévisions des spécialistes, la troisième vague pourrait apparaître au Gabon entre la fin Août et le début septembre.