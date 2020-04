Covid-19 : A Port-Gentil, on commence à prendre conscience !

Port-Gentil enregistre, plusieurs semaines après l'apparition de la pandémie au Gabon, son premier malade atteint du Covid-19. Le sujet, un jeune homme de 24 ans, récupéré hier par une équipe de spécialistes, pour être transféré au Centre hospitalier régional (CHR) de Ntchengue, exerçait sur une barge située au large de la capitale économique. Ses 24 autres collègues, testés négatifs, ont été néanmoins placés en quarantaine sur le site. Histoire de s'assurer qu'ils n'ont pas été contaminés. La question qui taraude les esprits est de savoir de quelle ville est partie la victime en regagnant la barge.

La nouvelle alimente les conversations depuis hier, y compris sur la toile. Elle a contribué à amener plusieurs îliens incrédules à accepter que le coronavirus est bel et bien présent, non seulement dans le pays, mais aussi et désormais dans leur cité. Pour l'’heure, une relative sérénité s'’observe tant qu'on suppose que la maladie reste circonscrite en mer. Pourtant les plus hautes autorités, le président de la République Ali Bongo Ondimba en tête, avaient pris le taureau par les cornes, à l'aube de la révélation du premier cas, par une batterie de mesures qui, appliquées, devaient limiter la propagation du terrible virus sur le territoire national. Dans la cité de l'or noir, à côté de la fermeture des commerces non essentiels, des affiches sur les mesures de protection ont vite inondé les places publiques, les magasins, les bureaux, voire les domiciles.