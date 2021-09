Covid-19 : Plus de 600 cas positifs en deux jours

606 nouveaux cas

606 nouveaux cas. C'est le nombre des infections au Covid-19 détectées entre le 21 et le 22 septembre 2021 sur 11 551 tests réalisés au Gabon. Soit un taux de positivité de 5,2 %. Une explosion de contaminations jamais enregistrée dans notre pays depuis l'arrivée du premier cas sur le territoire national, il y a plus d'un an. Ce qui confirme davantage la sévérité de cette troisième vague et son cortège de malheurs.

Par province, ces nouveaux cas se partagent entre :

Estuaire : 538 nouveaux cas positifs sur 10 459 prélèvements à Libreville, soit un total de 20 457cas confirmés.

Haut-Ogooué : 15 nouveaux cas positifs sur 53 prélèvements dont 3 à Franceville, 10 à Moanda, 1 à Bongoville et 1 à Okondja, soit un total de 2 985 cas confirmés.

Moyen-Ogooué : 9 nouveaux cas positifs sur 198 prélèvements à Lambaréné, soit un total de 1 198 cas confirmés.

Ogooué-Lolo : 8 nouveaux cas positifs sur 14 prélèvements à Lastoursville, soit un total de 351cas confirmés.

Ogooué-Maritime : 25 nouveaux cas positifs sur 525 prélèvements à Port Gentil, soit un total de 2 766 cas confirmés.

Woleu-Ntem : 11 nouveaux cas positifs sur 131 prélèvements dont 7 à Bitam et 4 à Oyem, soit un total de 307 cas confirmés.

94 personnes sont hospitalisées dont 26 en réanimation pour détresse respiratoire. On a enregistré, heureusement, 106 nouvelles guérisons, mais, malheureusement, 2 nouveaux décès à Libreville.

Rappelons qu'à ce jour 28 726 cas positifs ont été enregistrés sur les 1 170 115 tests réalisés, dont 2 105 cas actifs, 26 443 guérisons et 178 décès.



Frédéric Serge LONG



