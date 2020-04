Covid-19 : L'Onu livre des fournitures médicales au Gabon

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué samedi passé, sur la page Facebook de sa représentation gabonaise, que le premier "vol de solidarité" des Nations unies, affrété par ses soins, est arrivé à la date précédemment mentionnée à Libreville. La cargaison, transportée par le Programme alimentaire mondial (PAM), se compose de masques chirurgicaux, de gants, de lunettes et d’équipements de protection individuelle destinés aux structures sanitaires du pays en charge de la riposte contre le Covid-19.

"Le vol de solidarité fait partie d’une opération de plus grande ampleur visant à expédier du matériel médical d’importance vitale à 95 pays. Je tiens à remercier l’Union africaine, les gouvernements émirati et éthiopien, la Fondation Jack Ma et tous nos partenaires de la solidarité dont ils font preuve avec les pays d’Afrique en cette période clé de l’histoire", a précisé le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

Le continent africain n’a, jusqu’à présent, pas été touché par le coronavirus aussi durement que d’autres régions du monde. Mais l'OMS s'est inquiétée de la progression rapide de la pandémie sur son sol. Les Etats africains et les organisations internationales s'activent donc pour éviter au continent une grave crise sanitaire.



Serge A. MOUSSADJI



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société