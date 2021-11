Covid-19: l'OCEAC invite les poluations à se faire vacciner

« Pour la santé de toutes et tous, chaque geste compte » tel est le slogan de la campagne de communication et de sensibilisation pour le changement de comportement des populations face à la Covid-19 menée par l’Organisation de Coordination pour la Lutte contre les Endémies en Afrique Centrale (OCEAC) dans les six capitales des pays de la CEMAC.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan sous régional de riposte contre la Covid-19, une vaste opération de santé publique a été lancée par l’OCEAC, l’Agence d’exécution de Santé Publique de la CEMAC. Ainsi, au Gabon, agissant pour le compte de l’OCEAC, l’agence de communication AG Partners vient de mettre en œuvre l’activité, sous tutelle du Ministère de la Santé. En effet, à l’occasion du lancement effectué simultanément dans les six États membres de la CEMAC, un point de presse avait été organisé, le vendredi 27 août 2021, à Libreville, dans l’enceinte du Ministère de la Santé (cf. journal L’Union n° 13710 du lundi 30 août 2021).

Ainsi, des messages de sensibilisation sur l’importance du maintien des gestes barrières et l’intérêt de la vaccination sont diffusés dans les médias nationaux et internationaux, et dans la presse en ligne. En outre, l’agence de communication en charge du projet a formé des équipes de terrain afin d’effectuer de l’animation extérieure avec distribution de flyers, dans le grand Libreville.

Espérons que cette campagne de sensibilisation menée dans la capitale gabonaise, pourra contribuer au changement des comportements de la population gabonaise face à la Covid-19.