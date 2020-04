Covid-19 : L'inquiétude est vive en Afrique

La pandémie du nouveau coronavirus continue sa propagation. Au total, plus de 3,1 millions de personnes ont été diagnostiquées comme malades du Covid-19 dans le monde, et plus de 218 000 sont décédées des suites de la maladie, malgré le confinement de plus de la moitié de la population de la planète.

La pandémie continue de faire des ravages, avec la barre du millionième cas confirmé franchie aux Etats-Unis, pays qui déplore près de 60 000 morts de la maladie. Après les USA, les pays les plus touchés sont l'Italie avec plus de 27 000 morts, l'Espagne et la France qui comptabilisent chacune plus de 23 000 victimes et le Royaume-Uni avec plus de 21 000 décès, selon le bilan établi par l'AFP. L'Afrique, en revanche, comptabilise 33 566 cas positifs et 1 469 décès. C'est le dernier bilan de l'épidémie de Covid-19 sur l'ensemble du continent africain selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union Africaine.

L'inquiétude est vive face à un virus qui pourrait faire des ravages face à des systèmes de santé parfois déficients et des difficultés locales en termes de dépistage et diagnostics.

L'Afrique du Sud est le pays le plus touché en nombre de cas (4996, hier), mais l'Algérie, l'Egypte et le Maroc dénombrent davantage de morts. Plusieurs pays ont prolongé les mesures de confinement. C'est le cas en Algérie ou au Botswana. L'obligation du port du masque a aussi été instaurée au Bénin dans plusieurs régions, à Ouagadougou comme à Cotonou ou dans la capitale économique nigériane Lagos, qui concentre le plus de cas recensés dans le pays.



Prissilia M. MOUITY



