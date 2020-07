Covid-19 : l'Inde déclasse la Russie en nombre de cas

Avec 11,4 millions de cas dans le monde et 534 320 décès selon les statistiques de l'Université John-Hopkins hier, lundi 6 juillet, la pandémie du nouveau coronavirus poursuit sa progression. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les 7 derniers jours ont été les pires en termes de contamination avec plus de 160 000 cas quotidiens.

L'Inde a annoncé hier avoir recensé un total de près de 700 000 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie, devenant le troisième pays du monde le plus touché en nombre de contaminations. Selon le ministère indien de la Santé, 697 358 cas d'infection au Covid-19 ont été recensés depuis le début de la pandémie, dont quelque 24 000 au cours des dernières 24 heures, pour 19 963 décès. Seuls les États-Unis et le Brésil recensent désormais plus de cas déclarés que l'Inde, qui passe devant la Russie.

Les USA, qui ont enregistré 42 000 nouveaux cas et 296 morts supplémentaires lors des dernières 24 heures, affichent désormais un bilan de plus de 2,9 millions de cas, pour 132 226 décès. Dans plusieurs États, les capacités hospitalières seront bientôt dépassées, à en croire les autorités locales.

Au Brésil, le bilan continue de s'alourdir avec toujours un grand nombre de nouvelles contaminations. Le pays déclare 1 603 055 cas recensés au total dont 64 867 décès. Le Mexique est devenu, samedi dernier, le 5e pays le plus endeuillé, avec 30 366 morts liés à la pandémie. José Luis Alomia, directeur national du département d’épidémiologie du ministère de la Santé, a, en outre, fait état de 252 165 cas avérés de contaminations, soit 6 914 personnes de plus que vendredi, un record depuis le début de l’épidémie dans ce pays.

En Europe, l'Espagne fait face à une résurgence de cas dans certaines régions après des semaines d'accalmie. Le pays faisait état dimanche de 174 nouveaux cas en 24 heures, soit 250 545 cas au total, pour 28 385 morts dont 17 décès en 24 heures.



