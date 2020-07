Covid-19 : limiter les déplacements non essentiels

"Dans nos habitudes saisonnières, la période allant de juillet à août est celle au cours de laquelle bon nombre de compatriotes se déplacent vers les provinces pour passer les vacances, organiser des manifestations culturelles, traditionnelles ou familiales (...) Cependant, devant la crise sanitaire que traverse notre pays, nous recommandons fortement la limitation des déplacements non essentiels des populations vers l’intérieur du pays. Bien que nous observions une tendance baissière de l’épidémie, le virus continue de circuler dans la communauté", faisait observer, ce jour-là, son porte-parole, Guy-Patrick Obiang Ndong.

La situation épidémiologique, à cette date du 8 juillet, indiquait 128 nouveaux cas positifs : 57 dans la province de l'Estuaire, 7 dans le Haut-Ogooué dont 5 à Franceville, 1 à Moanda, et 1 à Okondja, 4 dans le Moyen-Ogooué, 16 dans la Ngounié (dont 1 à Mandji, 3 à Mouila, 1 à Ndendé, 2 à Lebamba et 9 à Fougamou), 23 dans l'Ogooué-Lolo (dont 4 à Lastourville et 19 à Koula-Moutou), 8 dans l'Ogooué-Maritime, et 13 dans le Woleu-Ntem (dont 5 à Oyem et 8 à Bitam).