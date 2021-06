Covid-19 : Le passeport vaccinal définitif se fait attendre

ON aurait bien aimé que le Pr Marielle Bouyou Akotet, présidente du Comite national de vaccination contre la Covid-19, explique pourquoi les personnes s'étant faites doublement vacciner doivent encore se contenter d'une carte de vaccination provisoire

ON aurait bien aimé que le Pr Marielle Bouyou Akotet, présidente du Comite national de vaccination contre la Covid-19, explique pourquoi les personnes s'étant faites doublement vacciner doivent encore se contenter d'une carte de vaccination provisoire. Au lieu du passeport vaccinal définitif qui est de plus en plus exigé par de nombreux pays pour entrer librement sur leur territoire.

En effet, de plus en plus de citoyens se plaignent de ce que, souvent plus d'un mois après avoir reçu leur deuxième dose, elles ne sont toujours pas en possession du document tant convoité. Pour le moment, ni le Comité national de vaccination, ni le ministère de la Santé n'ont communiqué sur la question. Un silence qui étonne surtout quant on connaît l'importance de ce document définitif.

Le passeport vaccinal, que l'on peut appeler aussi certificat de vaccination ou passeport sanitaire, est un document qui attesterait qu'une personne a bien reçu une injection du vaccin anti-Covid-19. Ce document officiel permet de circuler librement et de voyager à l'étranger et comporte un QR code. Ce code précise notamment si la personne a été vaccinée contre la Covid-19 et indique si son détenteur a déjà été contaminé par le SARS-CoV-2 et s'il a développé des anticorps.

La carte provisoire suscite donc plusieurs questions, dont sa possible falsification et les complications que peut rencontrer un voyageur partant du Gabon. Or, il aurait été judicieux de remettre automatiquement un passeport sanitaire à tous ceux qui ont reçu leur deuxième dose.





Serge A. MOUSSADJI





Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société