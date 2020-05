Covid-19 : Le gouvernement tape du poing sur la table

Le ministre d'Etat en charge de l'Intérieur, Lambert-Noël Matha, a d'abord fait un rappel des efforts du gouvernement, agissant sur instructions du président de la République, Ali Bongo Ondimba, depuis l'apparition du Covid-19 au Gabon, le 12 mars 2020. Énumérant des mesures fortes allant de la fermeture des frontières à celle des bars, des lieux de culte, l'interdiction des rassemblements à plus de 10 personnes en passant par l'instauration d'un couvre-feu et du confinement total", il devait indiquer que ces mesures avaient pour principal objectif de freiner la propagation du coronavirus.

Malheureusement, les évolutions constatées ne sont pas de nature à satisfaire les plus hautes autorités de l'Etat qui relèvent, depuis le retour au confinement partiel, un relâchement qui frise l'incivisme, l'irresponsabilité et l'inconscience. " Depuis l'entrée en vigueur de cet allègement, on a renoué avec les habitudes d'avant-Covid-19, qui peuvent favoriser l'expansion de la maladie. Il s'agit-là des actes délibérés d'indiscipline que le gouvernement condamne avec la dernière énergie ", et ce, d'autant qu'ils constituent " une atteinte à la sécurité et à la santé d'autrui ", en même temps que l'état d'urgence ne saurait s'accommoder de l'incivisme.