Covid-19 : Le Gabon à son tour face au variant britannique

Au lendemain de la conférence de presse du gouvernement sur la riposte sanitaire, le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong, a indiqué hier au cours d'un point-presse relatif à la situation épidémiologique du pays qu'il a animé au sein de son département ministériel, la présence du variant britannique sur le sol gabonais. En effet, "les résultats des prélèvements analysés au CIRMF révèlent la présence du variant britannique sur 1 des 60 prélèvements effectués. Il s’agit d’un cas de virus importé", a souligné le ministre.

S'il est vrai qu'aucunes grandes mesures n'ont été précisées, notamment en ce qui concerne le dépistage communautaire et le déploiement des unités mobiles sur le terrain, le membre du gouvernement a précisé que "sur le plan sanitaire, le CIRMF, laboratoire de référence de l’OMS et de CDC Africa, assure la veille génomique pour la détection de nouveaux variants qui se propagent de manière exponentielle dans le monde" .

Aussi, "selon les experts mondiaux, la contagiosité et la dangerosité du Variant britannique est 7 fois plus élevée que la souche initiale du sars-cov2. C’est pourquoi, la présence du variant britannique doit nous obliger à redoubler de vigilance devant l’ennemi invisible, à respecter strictement les gestes barrières notamment le port obligatoire du masque, le lavage systématique des mains et le respect de la distanciation physique", a expliqué Dr Guy Patrick Obiang.