Covid-19 : Le dépistage massif effectif depuis hier

La stratégie mise en place vise, a indiqué celui-ci, à renforcer l'efficacité de la riposte contre le nouveau coronavirus qui, dans notre pays, se propage à un rytme inquiétant qui nécessite de la part des pouvoirs publics des orientations autrement plus audacieuses.

Le dépistage de masse lancé hier participe de la kyrielle de mesures de lutte décidées par les plus hautes autorités contre la propagation de cette pandémie. Il concerne, dans un premier temps, deux sites prioritaires considérés comme épicentres du coronavirus à cette date au Gabon : le Grand Libreville et Bitam dans le Woleu-Ntem.

Et c'est dans ces deux centres qu'ont effectivement débuté les opérations. Dans son organisation technique, le dépistage de masse des populations se déploie sur un ensemble de grandes, moyennes et petites structures de santé (CHU, hôpitaux d'instruction des armées, hôpitaux, centres de santé, centres d'action sanitaire et sociale, infirmeries militaires...) pour un maillage plus efficace. Pour le centre de Bitam qui supervise la province du Woleu-Ntem, en plus du centre médical local, d'autres sites pourront être ouverts en fonction de l'importance des besoins.