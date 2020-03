Covid-19 : Le confinement obligatoire se dessine

"Les mesures iront crescendo par rapport à l'évolution de l'épidémie, mais c'est une décision à laquelle nous pensons", a-t-il affirmé. Comme le souligne notamment l'interdiction des trains voyageurs prise hier.

A partir de là, et si on tient aussi compte de l'insistance du membre du gouvernement à limiter des déplacements inter-urbains et "non essentiels", on sent que l'idée du confinement préventif et obligatoire de la population est déjà dans l'esprit de l'Exécutif. Certes, le terme n'a pas été clairement utilisé hier par le ministre de l'Intérieur, mais il semble que nous n'en sommes pas loin.