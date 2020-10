Covid-19 : ''La priorité du gouvernement est de sécuriser la population''

L'Union. Monsieur le ministre, quelle est la situation épidémiologique du Covid-19 au Gabon ?

Guy-Patrick Obiang Ndong : A ce jour (hier, ndlr) notre pays a réalisé plus de 218 000 tests Covid-19, avec environ près de 9 000 cas positifs, soit un taux de positivité de 4 %. Par contre, nous avons enregistré un bond en termes de guérisons, avec un taux à plus de 85 %. Ce qui est un indicateur de la performance de notre système de santé. Et un taux de létalité inférieur à 0,6 %, le plus faible au niveau de l'Afrique centrale avec 54 décès. Nous avons aujourd'hui moins de 400 cas actifs, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas guéries de la Covid-19. Comme autre indicateur important : le taux d'attaque qui est de 1,7 %, c'est-à-dire une personne contaminée peut contaminer en moyenne une ou deux personnes. Alors que ce taux d'attaque, au mois de mai, était de 20, c'est-à-dire qu'une personne contaminée pouvait contaminer en moyenne 20 personnes. Nous avons un autre indicateur à ne pas oublier, c'est celui du taux d'occupation des lits en réanimation. Aujourd'hui, nous avons seulement deux personnes en hospitalisation contre une vingtaine au mois de mai.