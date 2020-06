Covid-19 : la peur de se rendre à l'hôpital est-elle justifiée ?

Cette crainte se justifie-t-elle, lorsqu'on sait que ne pas consulter un médecin en cas de malaise est semblable au refus d'étancher sa soif en présence d'un breuvage ? La peur du Covid-19, associée parfois à une mauvaise communication, pousse les malades à bouder les cabinets de médecine, même lorsque leur état de santé nécessite un suivi médical régulier.

Pourtant, crises cardiaques, accidents vasculaires cérébraux (AVC), intoxications aiguës ou formes graves de cancers restent une réalité. Et dans les faits, les dangers ne sont pas toujours aussi présents qu'on le croit. Admise au CHUL il y a quelques jours, Marielle E. reconnaît avoir été sauvée aujourd'hui, grâce à la vigilance de sa fille, qui l'avait directement conduite à l'hôpital, une fois le malaise déclaré.

"J'ai failli perdre la vie, parce que j'ai hésité à me rendre à l'hôpital. N'eût été la présence de ma fille, on parlerait de moi au passé en ce moment. J'exhorte les uns et les autres à se rendre chez le médecin dès qu'ils se sentent mal. Il ne faut pas faire attention à ce qui circule sur les réseaux sociaux, où des mauvais témoignages sont faits sur les centres de santé. Refuser de venir à l'hôpital contribue à nous tuer davantage", explique-t-elle.