Covid-19 : la maladie progresse à Port-Gentil

Selon le communiqué du Copil du 31 août dernier, 28 nouveaux cas positifs (soit un pourcentage de 1,3 %) ont été enregistrés sur les 2 143 prélèvements effectués au cours des trois derniers jours sur l'ensemble du territoire national. Ce même communiqué signale 19 nouvelles contaminations à Port-Gentil (soit un total de 457 cas confirmés) contre 7 à Libreville. Si sur un plan général la maladie régresse, il sied de s'intéresser de près à la situation épidémiologique y relative au niveau de la province de l'Ogooué-Maritime.

En moins d'une semaine, la capitale économique du Gabon a enregistré, à elle seule, 64 nouvelles contaminations, soit 24 nouveaux cas le 26 août, 21 le 28 du même mois, et les 19 nouveaux cas annoncés il y a un peu plus de 24 heures.

Ces statistiques démontrent une forte progression du virus dans cette partie du Gabon. Une situation qui devrait interpeller non seulement les autorités sanitaires, mais aussi les populations sur l'urgence de limiter la dissémination du virus à Port-Gentil. Considérant que le respect des gestes barrières est le seul moyen, à présent, de se prémunir de la maladie, mieux de la circonscrire, les habitants de Port-Gentil sont invités à plus de rigueur dans l'applicabilité des mesures de protection instaurées par les plus hautes autorités.