Covid-19 : la décrue du nombre de contaminations se précise

LA courbe de contamination est en régression. C'est du moins ce qu'a précisé le ministre de la Santé Guy-Patrick Obiang-Ndong, hier lors de sa conférence de presse.

Au regard des chiffres publiés par le Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus, le nombre de nouvelles contaminations, les malades en réanimation, bref le tableau de bord, sont des indicateurs qui témoignent de cette baisse considérable. “Nous sommes passés d'une moyenne de 170 nouvelles contaminations par jour à environ 70 nouveaux cas journaliers”, a-t-il indiqué. Ce qui pourrait présager une sortie de crise de cette deuxième vague. Si cette évolution favorable témoigne de “l'efficacité” des mesures prises par le gouvernement le 12 février dernier, il reste que l'équipe de Rose-Christiane Ossouka-Raponda demeure prudente quant à l'annonce d'un allègement des mesures restrictives dans les tout prochains jours, même si la question est déjà à l'étude.

Et pour se rendre compte que ce ''virus malin'' est toujours parmi nous, le décompte du Copil d'hier indique que nous avons enregistré 133 nouveaux cas positifs sur 5 688 tests réalisés, avec 47 personnes hospitalisées dont 19 en réanimation pour détresse respiratoire, 107 nouvelles guérisons et aucun décès. Revenant sur l'actualité dominée par l'arrivée du don de 300 000 doses de vaccin Sinopharm, Guy-Patrick Obiang-Ndong a annoncé le lancement de la vaccination dans les 6 provinces restantes après celles de l'Estuaire, du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Maritime.