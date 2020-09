Covid-19 : gare à la flambée des contaminations dans l'arrière-pays

Le coronavirus qui touche l'ensemble du territoire national continue de se propager, mais à une vitesse moins inquiétante. Au regard des données communiquées dernièrement par le Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre le coronavirus, on observe au Gabon une diminution des nouvelles contaminations.

La courbe évolutive de la maladie qui, il y a encore quelques mois, semblait en hausse a, au cours des dernières semaines, considérablement régressé. Ce qui confirme la tendance baissière observée depuis plusieurs mois au Gabon. On peut ainsi se réjouir de ce que le virus est "sous contrôle" sur un plan général, même si on observe une légère augmentation des cas de contamination dans l'arrière-pays. En effet, au cours des dernières semaines, plusieurs provinces et leurs chefs-lieux ont enregistré de nouveaux cas Covid-19 alors qu'à Libreville, épicentre de la maladie, la situation semble se stabiliser.

Le cas qui interpelle le plus est celui de l'Ogooué-Martime. Cette province a, à elle seule, déclaré en août dernier, près d'une centaine de cas. Pour la journée du 26 août par exemple, 24 nouveaux cas positifs sur 40 prélèvements ont été enregistrés à Port-Gentil. Cette partie du Gabon comptabilise, à ce jour, 446 cas confirmés (125 cas actifs) contre 1 156 cas positifs à Franceville (soit 206 cas actifs), 414 cas positifs dans le Moyen-Ogooué (132 cas actifs) et 144 dans le Woleu-Ntem (12 actifs).

Ce tableau, qui fait état des contaminations au coronavirus dans l'arrière-pays, démontre une progression de la maladie en dehors de Libreville. L'évolution du virus dans les provinces devrait interpeller les plus hautes autorités, mais également la population appelées à redoubler d'efforts dans la gestion du Covid-19 dans ces parties du pays.



Prissilia M MOUITY



