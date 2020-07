Covid-19 : faible taux de létalité mais prudence !

En quatre mois, le Gabon, grâce à sa stratégie de riposte face au Covid-19 et au protocole thérapeutique adopté, a réussi à freiner sensiblement la courbe de mortalité qui avait déjà commencé à se dessiner à partir du 20 mars dernier, avec le premier cas de décès.

Sur 5 942 cas positifs déclarés à ce jour, seuls 46 morts ont été enregistrés depuis le déclenchement de l’épidémie. 10 personnes restent en réanimation. Des résultats appréciés par l'Onu (Organisation des Nations unies), l'OMS (Organisation mondiale de la santé) et les autres institutions internationales, et qui font de notre pays l’un des meilleurs élèves de la riposte face au Covid-19 sur le plan sanitaire (préventif et curatif).

Avec une moyenne de 0,66% décès contre 2,06% dans la sous-région et 2,66% sur le reste du continent, le Gabon enregistre l'un des plus faibles taux de létalité (nombre de décès liés au coronavirus) en Afrique. À côté, par exemple, d'autres pays africains présentant le même niveau de contamination au Covid-19 : Guinée Conakry (6 044 infections contre 37 décès), Mauritanie (5 275 contaminés contre 147 décédés), Centrafrique (4 288 cas positifs contre 53 morts), Madagascar (4 867 cas et 35 décès), etc.

"La baisse continue depuis près d’un mois et demi du nombre de cas positifs malgré l’augmentation sensible du nombre de tests effectués quotidiennement, mais aussi la stabilité remarquable du taux de létalité (nombre de décès liés au virus, NDLR) nous laissent penser que le Gabon est en passe de vaincre l’épidémie, même s’il faut rester très prudent", expliquait, le vendredi 10 juillet dernier, les membres du comité scientifique de l’OMS depuis Genève en Suisse.



Frédéric Serge LONG



