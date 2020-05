Covid-19 : Encore des sceptiques !

L'évolution du coronavirus continue de susciter le doute chez nombre de compatriotes. Certains vont jusqu'à demander qu'il leur soit montré, par voie de presse, les personnes atteintes internées dans les différents hôpitaux qui les accueillent. D'autres estiment que l'actualité liée au Covid-19 est simplement politisée au Gabon.

Un scepticisme perceptible sur les réseaux sociaux, à travers un certain nombre de publications. Mais également en parcourant les rues et quartiers du Gand Libreville et de l'intérieur du pays, où les personnes continuent à vivre et agir comme si de rien n'était. Affichant une attitude de défiance à l'égard des autorités et ses mesures pour freiner la propagation du virus.

Un comportement qui rappelle celui affiché au début de l'épidémie par Donald Trump, le président américain, qui a longtemps fait croire que son pays en serait épargné. Attitude rappellant par ailleurs l'apôtre Thomas qui, alors que se répandait la nouvelle de la résurrection du Christ, avait dit : "Si je ne vois pas à ses mains la marque des clous, je ne croirai pas."

Conséquence de ce climat de doute : une frange de la population fait fi des mesures barrières. Notamment le port obligatoire de masques et la distanciation physique dans les lieux publics.

A en croire les spécialistes de la question, le virus du Covid-19 se transmet ‎principalement par des gouttelettes produites ‎lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, ou ‎lors d’une expiration. Vous pouvez être infecté en aspirant le virus, si ‎vous êtes à proximité d’une personne malade, ou en ‎touchant une surface contaminée, puis vos yeux, ‎votre nez ou votre bouche.‎



G.R.M



