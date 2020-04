Covid-19 : Des praticiens de plus en plus outillés

Difficile de se faire une véritable idée des moyens mis à la disposition du corps médical en cette période de lutte contre le coronavirus. Pour tenter d'y parvenir, il faut se référer, par exemple, à la récente réception de matériel médical par le président de la République Ali Bongo Ondimba, du don de la Fondation Jack Ma et de celui de l'Onu.

En mars dernier, le numéro un gabonais s'était assuré de l'arrivée de combinaisons d’isolation, de plus d’un million de masques chirurgicaux, de lunettes de protection, de gels hydroalcooliques, de thermoflashs, d’appareils respiratoires, de deux cents mille kits de dépistage rapide et d’équipements de protection individuelle pour les personnels de santé.

Puis, ce fut au tour de Jack Ma de concrétiser sa promesse avec l'envoi au Gabon de 100 000 masques, 20 000 kits de dépistage et 1 000 combinaisons médicales, entre autres. Une seconde dotation du milliardaire chinois est annoncée. Le Gabon, comme les 53 autres pays africains, recevra une partie de 500 respirateurs artificiels, 200 000 combinaisons de protection et écrans faciaux, 2 000 thermomètres, 1 million de tampons en coton et de kits de prélèvement et 500 000 gants prévus.

Dès la réception du matériel médical du président de la République et du milliardaire chinois, les hôpitaux, comme le CHUO, ont réalisé des kits de protection en fonction du niveau de contact entre les praticiens et leurs patients. Ainsi, celui qui consulte reçoit des éléments différents de celui qui travaille sur les sites d'isolement.

...

S.A.M.

Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète

Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société