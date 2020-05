Covid-19 : des lave-mains et kits alimentaires pour la population de Ntoum

Apportée par l'entremise du député Anasthase Bounounou, cette aide était, entre autres, constituée de produits alimentaires et d'une quarantaine de lave-mains pour toute la commune. A la réception, le maire central, Juste Parfait Biyogo B'Otogo, en présence des maires d'arrondissements.

Il est prévu que chaque arrondissement bénéficie de 10 lave-mains, et la mairie centrale 20. ''Il a été demandé aux maires d'arrondissements d'identifier des sites sur lesquels ces effets vont être exposés, et c'est ce qui a été fait'' , a indiqué Juste Parfait Biyogo B'Otogo. Avant de souligner que ''ces effets viennent à point nommé, pour renforcer ce qui est présent dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus''.

Faisant d'une pierre deux coups, l'élu du 1er arrondissement de la commune de Ntoum, Julien Nkoghe Bekale, a également saisi cette opportunité pour accompagner et soutenir ses électeurs en ces temps où l'ennemi invisible dicte sa loi. Fort de cela, le secrétaire d'arrondissement, Sylvère Ongone Ntoutoume, a reçu mission de distribuer des kits de denrées alimentaires.

Parmi les bénéficiaires, les secrétaires des trois fédérations (Gnapmoro, Nzeme et Meyang) du Parti démocratique gabonais (PDG) et les autres formations politiques qui composent le Conseil municipal de Ntoum. Notamment le Rassemblement pour la patrie (RPM) et l'Union du peuple gabonais (UPG).