Covid-19 : Des kits QR code pour contrer la fraude

IDENTIFIER et authentifier les autorisations spéciales de circuler aux heures de couvre-feu est l'objectif que visent les autorités militaires gabonaises.

C'est dans cette optique que des kits QR code, composés essentiellement d'un téléphone et d'une box Wifi, ont été remis mardi dernier aux différentes forces de l'ordre présentes sur des check-points et représentées à cette cérémonie par leurs commandants en chef. En lieu et place du ministre de la Défense nationale, Michaël Moussa Adamo, c'est le secrétaire général dudit ministère qui a présidé cette cérémonie à la place d'armes du camp de gendarmerie de Gros-Bouquet.

Dans son propos de circonstance, l'amiral Gabriel Mally Hodjoua a indiqué que "le ministre de la Défense nationale est un perfectionniste dans la recherche de la fluidité et dans l'action des forces, il a voulu améliorer la qualité du travail des Forces de défense et de sécurité au niveau des check-points. Ces kits vont certainement apporter beaucoup plus d'efficacité dans l'action des Forces de Défense et de sécurité. Il permettra de déceler tous les cas de fraude et de faire en sorte que l'opération Hypocrate puisse se dérouler dans les meilleures conditions".