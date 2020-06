Covid-19 : de la contamination communautaire à la transmission familiale

Ce mode transmission est lié, selon lui, au non-respect des gestes barrières hors du domicile, au relâchement des mêmes mesures à domicile, aux visites et cérémonies familiales.

Selon les données épidémiologiques du rapport des trois mois de riposte du Copil présentées jeudi dernier à Libreville, les hommes sont plus contaminés que les femmes. "Cette donnée statistique corrobore ce que l'on observe dans la communauté, où les hommes circulent plus, cherchent des sites de loisirs, des retrouvailles entre amis et portent le plus souvent les masques au niveau du menton", a déclaré Guy-Patrick Obiang-Ndong.