Covid-19 : ces pays africains qui guérissent à tour de bras

Selon les données disponibles hier, le continent africain compte, depuis le début de la crise sanitaire, 393 232 cas confirmés. Pour 196 427 cas actifs, 186 925 guérisons et 9 880 décès enregistrés. Derrière ces chiffres, nous nous sommes aperçus qu'il y a un élément qui transparaît et auquel on prête peu attention : 21 pays et territoires africains comptent plus de personnes guéries que de cas actifs. Cela, au soir du 30 juin 2020.

Si dans cette liste, on retrouve des pays qui ont fait parler d'eux pour leur bonne riposte à la pandémie (le Sénégal compte actuellement 4 341 guérisons pour 2 249 cas actifs, ou encore le Maroc avec 8 833 personnes sorties de l'hôpital pour 3 232), d'autres contrées font presque figure d'ovni. Djibouti (qui a réussi 4 433 guérisons et n'avait annoncé hier que 170 cas actifs), le Tchad (781 rétablis pour 11 personnes encore contaminées), le Niger (939 guérisons et 69 actifs) ou la Mauritanie (326 guéris pour seulement 5 cas actifs) ont sans doute réussi une belle prouesse. Surtout qu'ils utilisent un protocole thérapeutique comparable à beaucoup de pays du continent.

Le Tchad donne à ses malades du Covid-19 de la chloroquine associée à l'antibiotique azithromycine. Le Sénégal fait de même, a annoncé en mai passé, le Pr Moussa Seydi, qui dirige la riposte contre le Covid-19 dans ce pays. Ce qui y permet une rémission en neuf jours, en moyenne. Djibouti, qui a mené une riposte plus agressive dès le 7 mars, utilise aussi cette association chloroquine-azithromycine. Avec des résultats vraiment satisfaisants.

Cependant, les avertissements restent valables. Le 11 juin passé, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait encore tiré la sonnette d'alarme au sujet du continent africain. Le nombre de cas confirmés de Covid-19 avait doublé en moins de vingt jours, au début du mois de juin.



Serge A. MOUSSADJI



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société