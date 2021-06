Covid-19 : Cap sur les 40 000 personnes vaccinées au Gabon

IL y a eu 1 635 personnes vaccinées, ce 23 juin, parmi lesquels 758 ont reçu la deuxième dose et 877 la première dose

IL y a eu 1 635 personnes vaccinées, ce 23 juin, parmi lesquels 758 ont reçu la deuxième dose et 877 la première dose. Au total, à ce jour, 36 417 volontaires se sont présentés dans les différents sites, et 35 228 (97%) personnes éligibles ont été vaccinées, parmi lesquelles 80% (n=28 182) étaient des hommes, 8% (n=2 886) avaient plus de 60 ans ; 7,3% (n=2 588) étaient hypertendues, 3% (n=919) étaient diabétiques. Par ailleurs, sur ces 36 417 volontaires, 15 268 personnes ont reçu leur deuxième dose de vaccin. Les vaccinations à ce jour sont réparties ainsi :

Estuaire : 665 volontaires ont reçu leur première dose ce 23 juin, portant le nombre total de vaccinés dans la province à 25 694.

Ogooué-Maritime : 0 vacciné ce 23 juin, portant le nombre total de personnes éligibles vaccinées à 2 197.

Haut-Ogooué : 37 vaccinés sur 37 volontaires ont reçu leur première dose ce 23 juin, portant le nombre total de vaccinés à 1 934.

Ogooué-Lolo : 13 vaccinés sur 13 volontaires ont reçu leur première dose ce 23 juin, portant le nombre total de vaccinés à 417.

Nyanga : 13 vaccinés sur 13 volontaires ont reçu leur première dose ce 23 juin, portant le nombre total de vaccinés à 766.

Ngounié : 31 vaccinés sur 39 volontaires ont reçu leur première dose ce 23 juin, portant le nombre total de vaccinés à 980.

Moyen-Ogooué : 61 vaccinés sur 65 volontaires ont reçu leur première dose ce 23 juin, portant le nombre total de personnes éligibles vaccinés à 1 036.

Ogooué-Ivindo : 1 vacciné a reçu sa première dose ce 23 juin, portant le nombre total de personnes éligibles vaccinées à 695.

Woleu-Ntem : 56 vaccinés sur 56 volontaires ont reçu leur première dose ce 23 juin, portant le nombre total de personnes éligibles vaccinées à 1 509.

En ce qui concerne la vaccination, 24 centres sont ouverts dans les provinces de l’Estuaire, de l’Ogooué-Maritime, du Haut-Ogooué, de l’Ogooué-Lolo, de la Nyanga, de la Ngounié, du Moyen- Ogooué, de l’Ogooué-Ivindo et du Woleu-Ntem.



Serge A. MOUSSADJI



