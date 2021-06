Covid-19 : 64 nouveaux cas en 72 heures

LA courbe évolutive du Covid-19 au Gabon continue de baisser. On enregistre de moins en moins de nouvelles contaminations au coronavirus (moins de 100 cas toutes les 48 heures). Les dernières informations sanitaires publiées par le Copil, le 31 mai 2021, révèlent qu'au total 64 nouveaux cas positifs sur un total de 4 803 tests effectués ont été signalés sur l'ensemble du territoire national. Portant ainsi le nombre total des cas positifs dans notre pays à 24 429. Soit un taux de positivité d'à peine 1,3 %.

Au regard de ces données sanitaires, seule Libreville a enregistré plus de 40 cas positifs en moins de 48 heures. Le reste des localités du Gabon n'ont pas franchi la barre de 20 cas positifs, voire 10. Ces chiffres confirment bel et bien la tendance baissière de la maladie observée depuis quelques semaines dans notre pays. Ce qui a poussé les autorités à alléger certaines mesures restrictives depuis samedi dernier. Au nombre de celles-ci, le couvre-feu décalé de 18 à 21 heures.

Autre information démontrant la stabilisation de la crise sanitaire au Gabon, le nombre des cas de guérison enregistrés tous les deux à trois jours. Plus de 300 personnes (précisément 327) ont été guéries entre le 28 et le 31 mai 2021. Ces chiffres sont encourageants. Ils dépassent largement le nombre de nouvelles contaminations et décès enregistrés par jour.