Covid-19 : 100 000 masques aux lecteurs de "L'Union"

Concrètement, demain et les jours suivants, un masque sera offert à tout lecteur à l’achat d’un exemplaire de notre quotidien.

L'action vise un double but. D'une part, sensibiliser la population aux gestes barrières. Il est vrai que le port du masque, qui vient en complément, ne doit pas faire oublier ce qui, désormais, est à considérer comme des réflexes : se laver régulièrement les mains, éviter de se les serrer lorsqu'on se salue, éviter les embrassades et autres contacts étroits, garder pour ce faire une distanciation d'un mètre minimum avec les autres, tousser ou éternuer dans le pli de son coude... D'autre part, il s'agit d'encourager le port du masque, sachant que celui-ci est devenu obligatoire dans les lieux et espaces publics depuis le 15 avril dernier.