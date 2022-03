Coûts de transports  : prévoyez comptez toujours 25 500 francs pour rallier Bitam contre 14 000 avant la pandémie

La levée de toutes les mesures de lutte contre le Covid-19 récemment décrétée par l'Exécutif concerne-t-elle aussi le secteur des transports ? Rien n'est moins sûr, du moins pour certaines agences et itinéraires. Ainsi, les bateaux en partance pour Port-Gentil, par exemple, continuent sur la lancée des 35 000 francs la traversée en aller simple. À l'agence Logimar par exemple, l'information qui est passée serait que "ce sont certaines mesures qui ont été levées".

Au transporteur, l'agence située à l'ex-Gare routière, comptez toujours 25 500 francs pour faire le voyage sur Bitam contre 14 000 avant l'avènement du Covid-19 il y a deux ans. Ici la caissière explique que la direction n'a pas encore donné l'ordre d'un retour des prix à la baisse. Et pour Patrice, un voyageur assidu, l'agence se fait du beurre sur le dos des clients sans plus. "Avant le Covid-19, elle mettait déjà 3 passagers par banquette dans le bus. Pendant le Covid, c'était la même chose mais avec des prix en hausse. Et là, ils les maintiennent. Allez-y comprendre quelque chose".

Chez Major Transport au PK 8, assurant également la ligne Libreville-Bitam, préparez 16 500 francs pour rallier Bitam avec 3 passagers par banquette. Pour vous rendre à Mouila, prévoyez 15 000 francs contre 20 000-25 000 durant la pandémie. Et pour aller à Lambaréné, les prix ont légèrement été revus à la baisse, mais ils se pratiquent selon la tête du client. Ainsi si votre tête revient au chauffeur, il vous embarque pour 12 000 francs, sinon ce sera 15 000 francs, contre 7 000 francs en temps normal. La preuve est donc faite que l'inflation dans les transports continue d'asphyxier les usagers malgré la levée des mesures de lutte contre le Covid-19.

À quand un retour aux prix d'avant ? À moins que l'inflation dans le secteur transport ne sache pas faire de marche arrière !

L.R.A.

Libreville/Gabon