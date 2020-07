Corruption : lutter de manière efficace

Dans le souci de lutter contre la corruption dans l'administration gabonaise, le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, de la Lutte contre la corruption et de l’Évaluation des politiques publiques, Francis Nkea Ndzigue, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) a organisé, du 13 au 17 juillet dernier par visioconférence, un séminaire de formation et de sensibilisation sur la corruption, l’éthique, la coordination et la cohésion des équipes de travail destiné aux responsables de l'administration publique.

Cette séance de formation qui a concerné les secrétaires généraux des administrations publiques pour cette première phase, devrait permettre au gouvernement de renforcer les mécanismes de gestion de l'action publique à travers la maîtrise des mécanismes de lutte contre la corruption dans notre pays. Les enseignements donnés par des experts nationaux et internationaux, venus du Sénégal et du Burkina Faso, ont permis de revoir le cadre juridique de lutte contre la corruption, d’apprécier les mesures de détection de la corruption dans nos institutions et de présenter les différentes formes de corruption existant au sein de diverses administrations publiques du Gabon.

Occasion pour le ministre Francis Nkea Ndzigue de conforter les résolutions gouvernementales en matière de lutte contre la corruption à travers la mise en œuvre des mécanismes de transparence de la vie publique, de la déontologie et du code de conduite de l’agent public, la maîtrise par les parties prenantes, du cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la corruption.



Hans NDONG MEBALE



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société