Corruption : Francis Nkea intensifie la sensibilisation

Le chef de ce département ministériel, Francis Nkea Ndzighe, qui a récemment lancé une campagne de sensibilisation sur les mécanismes de lutte dans toutes les administrations publiques, parcourt en ce moment les différents services. En début semaine, le membre du gouvernement est allé échanger avec les agents des ministères de la Communication et ceux de la Culture sur la question, en présence de leurs ministres respectifs.

Dans son message, le ministre de la Lutte contre la corruption a avancé quelques chiffres montrant la gravité de la situation au sein de l'administration gabonaise. "D'une étude que nous avons menée, en partenariat avec le Pnud (Programme des Nations unies pour le développement, ndlr) sur la corruption judiciaire, il ressort que 80 % des personnes impliquées dans cette corruption sont issues des rangs de la fonction publique. D'une autre étude menée par le Fonds monétaire international (FMI) sur la corruption dans les marchés, il ressort également que ce sont les agents publics qui sont au cœur des marchés de gré à gré", a indiqué Francis Nkea. Non sans mentionner les différentes opérations gabonaises de lutte contre la corruption, Mamba et Scorpion, à l'issue desquelles plusieurs hauts cadres de l'administration publique ont été écroués pour des faits de détournement de deniers publics, blanchiment d'argent, etc.