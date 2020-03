Coronavirus : ''Aucune spéculation sur les prix des gels hydroalcooliques et masques ne sera tolérée''

Le directeur général de la Concurrence et de la consommation (DGCC), Luther Steeven Abouna Yangui, a été ferme lors de la visite qu'il a effectuée dans les officines pharmaceutiques et autres grandes surfaces.

Et ce, dans le cadre du contrôle des mesures gouvernementales édictées pour protéger la population de la propagation de la pandémie du coronavirus qui sévit chez nous et à travers le monde. Parmi ces mesures, l’encadrement des prix des gels hydroalcooliques et des masques.

Quarante-huit heures après la signature de l’arrêté qui matérialise cette décision par le ministre de l’Économie et des Finances, Luther Steeven Abouna Yangui et ses équipes sont allés vérifier le respect de cette mesure et la disponibilité des produits sus-cités, afin d'anticiper d'éventuelles pénuries. De l'hyper marché Géant Casino à la pharmacie Les Forestiers, en passant par le Casino du centre-ville, le DGCC a indiqué aux opérateurs économiques que le gouvernement ne tolérera aucune spéculation sur les prix de ces produits, indispensables pour la population pour lutter contre le coronavirus.

Au terme de cette visite de contrôle, M. Abouna Yangui et ses collaborateurs ont, toutefois, constaté une rupture des gels : ' 'Les pharmaciens s'attèlent à en fabriquer localement. Ils nous ont rassurés de la disponibilité des produits dans les étals". Mais rien n'est facile du côté des opérateurs économiques, entre les autorisations administratives et les confinements décrétés dans les pays fournisseurs.



Line R. ALOMO



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société