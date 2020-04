Coordonnateur des Affaires présidentielles : Soutien aux familles vulnérables

En droite ligne du récent élan de générosité et de solidarité du chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba, matérialisé par la mise en place d’un fonds personnel de 2 milliards 100 millions de nos francs, destiné à venir en aide à ses compatriotes économiquement faibles immatriculés à la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs), le coordonnateur des Affaires présidentielles, Nourredin Bongo Valentin, a offert, par l’entremise du président de l’Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, un important lot de denrées alimentaires aux populations confrontées à d’énormes difficultés liées à la lutte contre le coronavirus, sur toute l’étendue du territoire national.

Cet acte humaniste devrait leur permettre de faire face, autant que possible, à certaines contraintes et nécessités du quotidien. Ce, d’autant plus que sur une grande partie du territoire national, les populations tardent à voir arriver l’aide alimentaire promise par le gouvernement.

De manière concrète, le président de la première chambre du Parlement devra remettre à chacun des 143 députés, le lot des denrées alimentaires. À charge, par la suite, à ces derniers de les distribuer équitablement, sans considération d’appartenance politique, aux populations dans leurs circonscriptions électorales respectives.



J.KOMBILE MOUSSAVOU



