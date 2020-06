Coopération : remise du deuxième don de matériels chinois

Le ministre de la Santé, Max Limoukou, en présence de l'ambassadeur de Chine au Gabon, Hu Changchun, a réceptionné jeudi dernier à l'aéroport de Libreville, le deuxième don de matériels médicaux offert par le gouvernement chinois. Ledit don est composé, entre autres, de 10 000 kits de dépistage, 5 000 combinaisons pour le personnel de santé, 100 000 masques chirurgicaux, des lunettes de protection et des gants.

Au nom du gouvernement gabonais, Max Limoukou a remercié la République populaire de Chine pour son soutien inlassable pour combattre la pandémie de Covid-19 au Gabon. "Nous saluons les efforts de la République populaire de Chine dans la lutte contre la pandémie, tout en apportant et renforçant davantage la coopération sanitaire. Avec détermination et solidarité, nous allons gagner cette bataille contre cette maladie invisible."

Pour sa part, l'ambassadeur de Chine au Gabon, Hu Changchun, a rappelé que "la Chine étant le premier pays touché par la pandémie, et à travers son expertise, ne peut qu'apporter son soutien à l'Afrique". "Le virus, qui a coûté la vie à plusieurs personnes nous fait comprendre combien il est important (…) d'œuvrer main dans la main pour construire une communauté de destin pour l'humanité, afin de préserver ensemble la planète, notre seul foyer commun", a-t-il poursuivi.

Pour ce faire, il est important d'accélérer la construction de la communauté de santé pour l'humanité. "La Chine, par son grand sens des responsabilités, est prête à apporter sa contribution. Face au Covid-19, la Chine et l'Afrique restent de bons amis, des partenaires et des frères qui partagent leur expertise et qui ont fait preuve de solidarité", a ajouté le diplomate chinois..

Jean MADOUMA

Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète

Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société