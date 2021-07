CONSF : Rachel Mboumba épse Ibinga, première présidente

RACHEL Mboumba épouse Ibinga Koula a été portée, samedi dernier, au terme d'un vote qui s'est déroulé à l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale (INFASS), à la tête du Conseil de l'Ordre national des sages-femmes du Gabon (CONSF). Il s'agissait de la première élection de cette instance, près d'un an après sa légalisation.

En effet, c'est le 14 août 2020 que le projet d’ordonnance portant création, attributions et organisation de l’Ordre national des sages-femmes du Gabon a été adopté par le Conseil des ministres. L’Ordre national des sages-femmes du Gabon (ONSFG) a pour mission d’assurer la promotion de la profession et la défense des intérêts moraux et professionnels des sages-femmes.