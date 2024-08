Conditions de travail : Foberd-Gabon bientôt sous le coup de sanctions ?

Une mission d'inspection inopinée du ministère du Travail a fait hier le tour des huit entités du groupe Foberd-Gabon, pour vérifier les conditions de travail des employés de ces entreprises.

Une visite qui intervient après celle reçue par ce groupe il y a quelques mois.

Laquelle visite a été soldée par des lettres d'observation aux entreprises. " Et il est de droit qu'après une première visite, lorsqu'on a fait des lettres d’observation, on repasse pour vérifier si ces observations ont été mises à exécution ", a expliqué la directrice provinciale du Travail et de la Main-d’œuvre de l'Estuaire, Chantal Mindala Momomba.

Sur les entreprises visitées, aucune n'a mis à exécution les observations des inspecteurs du Travail. Une situation qu'a déplorée le DP du Travail.

En effet, de l’observation faite sur le terrain ressort un environnement de travail indigeste.

Il a ainsi été observé la précarité des employés qui y exercent. " Le Gabonais le mieux payé ici est à 200 mille francs le mois ", nous a discrètement glissé un agent de la société Sofavin.

Lequel a tenu à garder l'anonymat, de peur de représailles. Plus loin à Sogamatec, une femme nous livre que les employés de cette entité sont pointés à 5 mille francs jour.

Le pire, c'est à Gabon environnement service (GES), où les personnes qui y exercent, dans le tri des plastiques, sont payées à 100 francs le kilo.

" Et nous récoltons 3 à 4 kg par jour, dans des conditions inhumaines ", se lamente une jeune femme. Le tout sans équipements de protection.

Le plus surprenant est que ces personnes sont sous le label d'une sous-traitance qui, en réalité, nous a confié une source sur les lieux, appartiendrait au même groupe.

" On ne peut pas maltraiter les gens ainsi dans leur propre pays ", a tonné le DP du Travail, assurant que des mesures seraient prises très rapidement, conformément au Code du travail.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon