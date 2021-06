Concours National du Meilleur élève : le lauréat sera connu le 13 août 2021

C'est l'une des principales annonces qui ressort du conseil des ministres qui s'est déroulé hier jeudi. Le concours national des meilleurs élèves.

En effet, selon la présentation faite en conseil des ministres, par le ministère de l'Educationnationale, "ce concours participe à la volonté du président de la République de promouvoir la culture du mérite et récompenser l’excellence".

Aussi, selon l’inspecteur général de l’Education nationale, Nicole Nzaou Rekati, joint au téléphone par notre Rédaction, "c’est un concours qui s’ouvre à deux publics, ceux qui passent les examens et ceux des classes sans examens. Pour le Certificat d’Etudes Primaire et le Brevet d’Etudes du Premier cycle, on prendra les 9 premiers de chaque province. Pour le Baccalauréat, on retiendra les premiers de chaque série et de chaque filière. Les classes intermédiaires quant à elles vont concourir sur la base des deux meilleurs quadrimestres. On prendra 3 élèves par niveau (6e, 5e, 4e et 2e et 1ere). Ces derniers vont concourir et on prendra les premiers. En termes de récompense, on pense à des ordinateurs portables, téléphones, des bon d’achats).

Pour rappel, Libreville sera le centre unique de corrections et la cérémonie officielle de récompense aura lieu le 13 août 2021.