Concours du chant de l'hymne national : les lauréats récompensés

Cultiver et renforcer l'esprit patriotique chez les jeunes. C'est le but du concours de chant de l'Hymne national "La Concorde " initié par le ministère de la Justice, garde des Sceaux via le Centre national de gestion des Sceaux et des symboles de la République (CNGSSR).

Lequel a rendu son verdict le vendredi 9 août 2024, jour de célébration de la Journée nationale du drapeau.

Au terme de cette compétition, deux des candidats, Théophile Igalo S'anyambye Imepino et Kinny Telele Moussounda Bimboudza, sont sortis du lot en se hissant en tête des deux catégories (sections 6 à 10 ans et 11 à 16 ans) en compétition avec 30 concurrents dans chacune de ces catégories.

Ces deux supers vainqueurs ont donc été récompensés au ministère de la Justice. En présence des officiels , de leurs parents et des autres lauréats.

Soit une dizaine de finalistes tous primés. Les deux principaux lauréats des catégories en compétition ont reçu des bons d'achat compris entre 125 mille et 150 mille francs CFA.

Leurs suivants, également des bons d'achat de 75 mille et 100 mille francs CFA.

Tous les concurrents ont reçu des attestations de participation à ce concours d'éveil patriotique.

Occasion pour le garde des Sceaux, Paul-Marie Gondjout, de souligner d'abord l'importance que revêt le respect des symboles de la République pour les nouvelles autorités gabonaises, en tête desquelles le président de la Transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Avant de rappeler à tous les participants au concours et à la jeunesse gabonaise dans son ensemble qu'ils sont l'avenir de notre pays et les défenseurs du Vert-Jaune-Bleu où qu'ils soient.

Dans le même sens, la directrice générale du CNGSSR, Ibogny Mbadinga, est revenue sur le cadre dans lequel s'inscrit l'organisation de ce concours.

Lequel est celui de la transmission des valeurs citoyennes aux enfants dès le bas âge.

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/Gabon