Conclave : Les évêques du Gabon à Libreville

Trois principaux points à l'ordre du jour de ces assises. "D'abord le bilan du Jubilé des 175 ans de l'église au Gabon. Un bilan à la fois matériel, économique et spirituel. Ensuite, le ratio national des séminaires qui a été demandé par la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, car il revient à chaque Conférence épiscopale d'établir ses normes en fonction des réalités locales, en tenant compte, bien sûr, de la substance élaborée déjà par la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Enfin, les prélats se pencheront sur le fonctionnement de la Conférence épiscopale dans toutes ses articulations", a expliqué le secrétaire général de la Conférence épiscopale du Gabon, l'abbé Michel-Ange Bengone.

Ils sont six évêques en service à prendre part à ces assises : l'archevêque Basile Mve Engone pour le diocèse de Libreville ; Mgr Mathieu Madega Lebouakehan, président de la Conférence épiscopale du Gabon, évêque du Diocèse de Mouila ; Mgr Jean Vincent Ondo Eyene du diocèse d'Oyem et vice-président de la Conférence épiscopale du Gabon ; Mgr Jean-Patrick Iba-Ba du diocèse de Franceville ; Mgr Eusebius Chinekezy Ogbonna Managwe du diocèse de Port-Gentil ; et Mgr Koseph Koerber, vicaire apostolique de Makokou.