Compétences féminines  : les femmes actives du Gabon dans leur acte II ce samedi

Le réseau des Femmes actives du Gabon (FADG) effectue sa deuxième sortie officielle ce samedi 5 février sur l'esplanade du palais du Sénat. À l'occasion de cet événement mettant en valeur les compétences féminines du Gabon, plusieurs activités sont prévues. À côté du partage d'expériences qui va agrémenter le déroulement de la journée, les FADG proposent des conférences-débats autour de l'entrepreneuriale au Gabon, des expositions de produits et services locaux. Le savoir-faire local sera également mis en évidence à travers le défilé de mode qui verra la participation des créatrices dudit réseau, notamment Binette Lendoye de K‘elle pour elle, Chistel Bonga de CBN Mark, Vanessa Idiatha de Dimbu Van et Letiana Bongo de LB Desig.

Ce réseau est une plate-forme qui rassemble les compétences féminines du Gabon dans tous les secteurs d'activité. Il est selon son initiatrice, Ika Rosira “destiné à pousser de plus en plus de femmes à partager leurs compétences”. À ce jour le répertoire totalise plus de 52 000 vues et plus de 250 femmes inscrites depuis sa création. Vous avez des compétences que vous souhaitez mettre en avant ? Vous avez besoin de témoignages inspirants pour vous lancer ? Rendez-vous ce samedi sur l'esplanade du palais du Sénat sur le boulevard triomphal dès 9 heures.

R.H.A

Libreville/Gabon